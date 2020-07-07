Единый рынок органической продукции планируют создать в ЕАЭС

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется создание единого рынка органической сельхозпродукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшихся в Минске встреч вице-премьера Беларуси Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артаком Камаляном.

Участники встреч отметили перспективность развития органического сельского хозяйства в странах союза. "Комиссия совместно с экспертами сторон подготовила для последующего утверждения Евразийским межправительственным советом проект дорожной карты, предусматривающей ряд мер по формированию единого рынка органической сельскохозяйственной продукции. Принятие этого документа позволит обеспечить беспрепятственное обращение в союзе органической продукции и совместное проведение активной экспортной политики", - сказал Артак Камалян.

Стороны обсудили вопросы, имеющие существенное значение для дальнейшего развития евразийской интеграции в агропромышленной отрасли, а также стабильного насыщения рынка Евразийского экономического союза продовольственными товарами в условиях пандемии. "Важно вырабатывать меры эффективного взаимодействия государств-членов, оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы для агропродовольственного рынка, в том числе чрезвычайного характера, чтобы не допустить дефицита сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также появления новых торговых запретов и ограничений на рынке союза", - отметил Артак Камалян.

Министр ЕЭК предложил разработать комплексный документ, реализация которого будет способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса и аграрного рынка союза, повышению конкурентоспособности производимой в ЕАЭС продукции на внутреннем и внешних рынках, развитию взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Обсуждены возможности для ускорения процедур принятия соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, а также сближения позиций сторон по срокам внедрения электронных систем учета складских свидетельств. Артак Камалян подчеркнул важность обеспечения взаимного признания в государствах-членах складских свидетельств на сельхозпродукцию, выданных в бездокументарной форме, как инструмента для привлечения инвестиций и гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции.-0-