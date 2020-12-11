Единый рынок услуг в сфере оценки имущества заработает в ЕАЭС с 2025 года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый рынок услуг в сфере оценки имущества заработает в Евразийском экономическом союзе с 2025 года. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина во время видеобрифинга по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Единый рынок услуг в сфере оценки имущества и в области составления отчетности бухгалтерского учета заработает с 1 января 2025 года. Об этом договорились главы государств", - рассказала Ия Малкина.

По ее словам, единый рынок услуг предоставит оценщикам стран ЕАЭС механизм признания национальных аттестатов и профессиональной квалификации. Особые условия функционирования единого рынка позволят гарантировать защиту прав потребителей и поставщиков услуг во всех странах ЕАЭС.

До 1 января 2022 года Комиссия ЕЭК совместно со странами сформирует общие подходы к условиям оценочной деятельности. Они будут внедрены в национальные законодательства.-0-