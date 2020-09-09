ЕЭК: Беларусь активно использует рынок ЕАЭС, ее поставки составляют почти четверть торговли в союзе

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь активно использует общий рынок Евразийского экономического союза, ее поставки составляют почти четверть всей торговли в ЕАЭС. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"Безусловно, Беларусь активно использует площадку Евразийского экономического союза и общий рынок. Экспортные поставки Беларуси в страны союза в 2019 году составили 23,6% к объему взаимной торговли в ЕАЭС в целом, это порядка $14,6 млрд", - сказала Ия Малкина.

В частности, по данным ЕЭК, в прошлом году Беларусь поставила на рынок ЕАЭС сыров и творога на $950 млн, грузовых автомобилей - на $775 млн, молока и сливок - на $544 млн, тракторов и седельных тягачей - на $416 млн, сливочного масла - на $414 млн, говядины - на $276 млн, мяса птицы - на $232 млн.

Говоря о преимуществах, которые получили граждане благодаря ЕАЭС, Ия Малкина напомнила, что уже сегодня в союзе признаются документы об образовании, предусмотрено обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и при профессиональных заболеваниях. "Сегодня Беларусь достаточно много поставляет своих специалистов во все страны ЕАЭС, одновременно она пользуется возможностью привлекать квалифицированные ресурсы из стран-соседей, - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - В этом смысле полагаем, что для развития интеграции роль любой страны абсолютно важна и ее активное участие на площадке ЕАЭС создает условия для движения интеграционных процессов".-0-