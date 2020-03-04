ЕЭК: Беларусь лидирует в ЕАЭС в либерализации каботажных перевозок, Россия отстает

4 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела реализацию программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Было отмечено, что мероприятия, необходимые для реализации программы, проведены в срок не всеми государствами ЕАЭС, - констатировали в ЕЭК. - Так, Беларусь уже приступила к реализации третьего этапа программы: в январе этого года на ее территории совершено несколько каботажных перевозок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа. Россия же не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран союза совершать каботажные перевозки по ее территории".

Ключевая задача программы - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. "Изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан, - напомнили в ЕЭК. - Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Программа была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 год и состоит из нескольких этапов".

Вопрос об исполнении программы уже неоднократно рассматривался на заседаниях консультативных комитетов по транспорту и инфраструктуре ЕЭК, Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС, Евразийского межправительственного совета и глав государств ЕАЭС. По их итогам отмечалась необходимость ускорить в странах союза принятие мер, необходимых для начала реализации программы. "Вопрос планируется рассмотреть на Совете ЕЭК и на саммите глав стран - участниц ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-