ЕЭК: более 80% предпринимателей поддерживают внедрение маркировки товаров в ЕАЭС

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Более 80% предпринимателей поддерживают внедрение маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Согласно исследованию "Определение наиболее эффективных путей преодоления трансграничных барьеров на пространстве ЕАЭС с помощью цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров", подготовленному Центром развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково", 82% предпринимателей, работающих на территории стран ЕАЭС, поддерживают внедрение маркировки товаров в странах союза", - рассказали в ЕЭК.

Среди плюсов от внедрения обязательной цифровой маркировки и прослеживаемости 100% предпринимателей стран ЕАЭС отметили снижение доли контрафактной продукции, 71,4% выделили повышение ее безопасности для потребителей.

"По мнению опрошенных предпринимателей, создание системы маркировки поможет увеличить оборот легальной продукции между странами ЕАЭС, минимизировать "серый импорт", а также обеспечить соблюдение законодательных требований государств - членов ЕАЭС, включая уплату обязательных таможенных и налоговых платежей, - заявили в ЕЭК. - Построение объединенной системы может стать важным условием для создания пространства доверия в трансграничной торговле и гармонизации таможенного контроля государств ЕАЭС".

Согласно исследованию, основанному на глубинных интервью с представителями бизнеса, цифровая маркировка и прослеживаемость не только не являются препятствиями, но и при совместном применении представляются одним из наиболее эффективных инструментов для развития экономической интеграции и увеличения легального товарооборота на пространстве ЕАЭС. В ходе исследования также было выделено 26 препятствий, которые могут накладывать ограничения на движение товаров между странами. Большая часть барьеров лежит в регуляторно-нормативной плоскости и социально-экономических различиях государств ЕАЭС. В частности, на этом этапе развитию проекта маркировки препятствует несинхронность в подходах государств-членов к созданию системы (задержки в принятии необходимых регуляторных изменений и т.д.).

"Респонденты также делают акцент на том, что для эффективной интеграции национальных систем в первую очередь необходимо сфокусироваться на обеспечении взаимного признания электронных цифровых подписей (ЭЦП), разработке единых механизмов криптографической защиты средств идентификации, разработке объединенного каталога (реестра) товаров и унификации форм и форматов электронных документов", - добавили в ЕЭК.

В исследовании также отмечается, что активное участие бизнеса в развитии системы маркировки позволит не только сформировать у бизнес-сообщества стран ЕАЭС тенденцию к обелению рынка и обеспечить справедливую конкуренцию за счет вытеснения нелегальной продукции, но и снизить контрольную и регуляторную нагрузку для его участников за счет цифровизации. "Кроме того, опрошенные предприниматели отмечают, что вопросы возмещения НДС и процедуры валютного контроля за возвратом валютной выручки должны значительно упроститься в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, поскольку получение полной картины жизненного цикла товаров позволит автоматизировать предоставление отчетности и получение соответствующих разрешений", - отметили в пресс-службе.-0-