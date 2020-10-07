ЕЭК частично переводит работу в онлайн-формат из-за обострения ситуации с COVID-19

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7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия частично переводит свою работу в онлайн-формат из-за обострения ситуации с COVID-19. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Несмотря на то, что комиссия частично переходит на дистанционную работу из-за обострения эпидемиологической ситуации, график очень насыщенный, - сказала Ия Малкина. - Большая часть заседаний будет проходить в режиме видеоконференции".
Вместе с тем она сообщила, что запланированное на 9 октября в Ереване заседание Евразийского межправительственного совета состоится в очном формате.-0-