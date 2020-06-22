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22 июня 2020, 15:26

ЕЭК детализировала этапы формирования электроэнергетического рынка ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дорожная карта мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза утверждена на заседании Консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года. План мероприятий, направленных на формирование данного рынка, был утвержден главами государств ЕАЭС 20 декабря 2019 года. Установлены сроки принятия актов (правил, регламентов), регулирующих функционирование электроэнергетического рынка.

В утвержденной Консультативным комитетом дорожной карте уточняются и детализируются промежуточные этапы формирования общего рынка. "Для того чтобы максимально оптимизировать последовательность процессов по созданию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, эксперты стран сочли необходимым определить еще и промежуточные этапы разработки и согласования проектов документов, - отметили в пресс-службе. - Для этого совместно с ЕЭК был подготовлен проект дорожной карты, в которой для каждого из документов определены сроки одобрения Консультативным комитетом, оценки регулирующего воздействия и поочередного обсуждения органами союза. Все стороны поддержали утверждение этой дорожной карты".

В ЕЭК также констатировали, что сблизились позиции сторон в подходах к определению и распределению пропускной способности межгосударственных сечений (межгосударственных линий электропередачи). "Наметился прогресс, который позволит на экспертном уровне продвинуться в разработке проекта правил определения и распределения пропускной способности", - добавили в пресс-службе.-0-

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