ЕЭК до конца года определит подходы к обеспечению равных тарифов на услуги аэропортов в ЕАЭС

22 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия до конца 2019 года определит согласованные подходы к обеспечению равных тарифных условий при оказании услуг аэропортов в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшегося в Москве третьего заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств - членов ЕАЭС.

"Министры рассмотрели выполнение мероприятий дорожных карт по реализации транспортной политики, а также исполнение решений предыдущего заседания совета, - отметили в ЕЭК. - Так, до конца года планируется принять рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии, направленные на гармонизацию законодательств государств - членов ЕАЭС в области гражданской авиации, определение согласованных подходов к обеспечению равных тарифных условий при оказании услуг аэропортов, а также повышение качества транспортных услуг".

Руководители транспортных ведомств стран ЕАЭС поддержали также целесообразность разработки и внедрения транспортно-экономического баланса союза. С этой инициативой выступила российская сторона. "Реализация проекта позволит оценивать возможности транспортных комплексов в удовлетворении прогнозных объемов перевозок и планировать развитие транспортных систем государств - членов ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.-0-