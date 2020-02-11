ЕЭК добивается права обращаться в Суд ЕАЭС при невыполнении одной из сторон принятых решений

11 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена получить право обращаться в Суд Евразийского экономического союза в случае, когда одна из стран - участниц ЕАЭС не выполняет принятые в объединении решения. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с председателем Суда ЕАЭС Жолымбетом Баишевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Стороны обсудили вопросы углубления евразийской экономической интеграции, роли Суда ЕАЭС в этом процессе и устранения препятствий на рынке союза. "Михаил Мясникович и Жолымбет Баишев согласовали подходы к совершенствованию правовых основ деятельности Суда ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Жолымбет Баишев поддержал предложение о том, чтобы комиссия могла обращаться в Суд союза. Оно заложено в проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Михаил Мясникович подчеркнул, что ЕЭК и Суд ЕАЭС работают в интересах общего дела - укрепления союза. Он отметил ключевую роль суда в вопросах устранения препятствий на внутреннем рынке. "Когда одна из сторон не в полном объеме выполняет то, что принято и согласовано, мы имеем определенные препятствия, а это сказывается на уровне доверия как со стороны хозяйствующих субъектов, так и органов государственного управления", - указал Михаил Мясникович. Жолымбет Баишев в свою очередь констатировал, что цели ЕЭК и Суда ЕАЭС совпадают - сделать интеграцию эффективной, тогда она будет выгодна для всех государств союза.-0-