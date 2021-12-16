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Экономика
16 декабря 2021, 11:25

ЕЭК: доля нацвалют во взаимных расчетах стран ЕАЭС выросла до 74%, доллара - снизилась до 19,5%

Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта
Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе увеличивается доля национальных валют во взаимных расчетах между государствами - членами союза при одновременном снижении в расчетах доли доллара США. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС платежи в нацвалютах постепенно увеличиваются: с 63% в 2013 году до 74% в текущем году. При этом доля доллара снизилась с 30% в 2013 году до 19,5%", - привела данные Ия Малкина. По ее словам, большая часть расчетов приходится на российский рубль. В то же время растет доля тенге, особенно в торговле Казахстана с Кыргызстаном - с 15% в 2013 году до более чем 20% в текущем.

"В соответствии со Стратегией-2025 нашим приоритетом является дальнейшее повышение роли нацвалют, - подчеркнула представитель ЕЭК. - Для подготовки таких предложений на площадке комиссии создана рабочая группа высокого уровня по вопросам дедолларизации расчетов во взаимной торговле в ЕАЭС. Что касается наших наработок, у комиссии уже подготовлено несколько докладов на эту тему, содержащих ряд предложений".

Ия Маклина назвала несколько ключевых предложений ЕЭК. В частности, это активизация торговых и финансовых потоков между странами ЕАЭС. "Здесь, например, стоит обратить внимание на увеличение расчетов в национальных валютах компаниями с государственным участием и поддержку малого и среднего бизнеса, которому легче выйти на рынки ЕАЭС, чем на более крупные рынки третьих стран", - указала она.

Второе предложение - дальнейшее развитие внутренних финансовых рынков, повышение их ликвидности, что должно способствовать снижению издержек на конвертацию. "По данному направлению можно отметить такие мероприятия, как интеграция валютных рынков и либерализация условий доступа на них, что в более широком контексте означает интеграцию финансовых рынков государств ЕАЭС, а также формирование общего биржевого товарного рынка союза. Работа в этом направлении уже ведется", - отметила представитель ЕЭК.

В качестве третьего предложения она назвала расширение спектра операций региональных институтов развития в национальных валютах и другие меры. "Кроме того, положительную роль сыграет формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС к 2025 году и использование нацвалют для расчетов между контрагентами. Сейчас платежи за энергоносители осуществляются в основном в долларах США", - добавила Ия Малкина.-0-

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