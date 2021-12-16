ЕЭК фиксирует положительную динамику импортозамещения в ЕАЭС

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия фиксирует положительную динамику импортозамещения в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показал анализ, проведенный промышленным блоком комиссии, в структуре рынка продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС преобладают поставки продукции производителями государств-членов на свои национальные рынки - за счет таких поставок формируется практически две трети емкости общего рынка, - сказала Ия Малкина. - Импорт из третьих стран формирует чуть менее 30% общего рынка, а вклад взаимных поставок продукции обрабатывающей промышленности между государствами составляет около 5% емкости общего рынка. Так, в 2020 году продукция, произведенная в государствах союза, сформировала более 65,3% рынка, взаимные поставки - 5,2%, в результате чего на долю импорта из третьих стран пришлось 29,5% продукции, представленной на рынке ЕАЭС. В текущем году, по нашей оценке, доля импортной продукции существенно не изменится".

По ее словам, по сравнению с 2019 годом наибольшее наращивание доли национального производства на рынке ЕАЭС произошло в фармацевтической промышленности, металлургии, деревообработке, химической промышленности, автомобилестроении, производстве одежды. "Если говорить о взаимных поставках, то наибольшую долю составляет продукция кожевенно-обувной промышленности, автомобилестроения, целлюлозно-бумажной промышленности", - отметила представитель ЕЭК.

"В аграрной сфере мы также фиксируем положительную динамику импортозамещения, - подчеркнула Ия Малкина. - Если в 2014 году импорт сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС оценивался более чем в $40 млрд, то в текущем году, по данным за девять месяцев, он составил $24 млрд. Отмечу также, что растут объемы экспорта. За девять месяцев этого года мы смогли практически на треть увеличить экспорт нашей сельхозпродукции (плюс 27,4% до $24,4 млрд). Речь идет в первую очередь о мясных и молочных товарах".

"В целом благодаря проводимой странами работе у нас есть большой потенциал по наращиванию собственного производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для расширения возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия", - резюмировала официальный представитель ЕЭК.-0-