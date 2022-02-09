ЕЭК: формирование общих рынков нефти ЕАЭС идет с опережением плановых сроков

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза идет с опережением плановых сроков. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего отмечу, что формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов идет с опережением плановых сроков", - сказала Ия Малкина, отвечая на вопрос об итогах первого этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Она напомнила, что 14 октября 2021 года главы государств ЕАЭС дали старт второму этапу создания общих рынков. На первом этапе был утвержден порядок предоставления уполномоченными органами информации в электронной форме, который необходим для запуска общих рынков и предполагает взаимное информирование о работе в этом направлении. Также был согласован механизм обмена технологической информацией между операторами систем транспортировки нефти.

Кроме того, Высшим Евразийским экономическим советом утверждена дорожная карта по гармонизации законодательства, в которой определены основные направления гармонизации, в том числе: обеспечение рыночных механизмов торговли, применение общих принципов и методов тарифообразования, обеспечение экономической и энергетической безопасности.

"Гармонизация правового поля осуществляется с учетом и по мере принятия до 1 января 2024 года актов, регулирующих общие рынки нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, - подчеркнула Ия Малкина. - Это четыре ключевых документа: международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также приложения к нему - единые правила доступа к системам транспортировки нефти, правила торговли и правила биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами".

"Весь пакет документов должен вступить в силу до 1 января 2025 года - срока начала функционирования общих энергорынков", - заявила представитель ЕЭК.

По ее словам, ЕЭК совместно с экспертами сторон уже подготовила проект международного договора, содержащий единые правила доступа. В настоящее время страны уточняют отдельные принципиальные вопросы. Основной из них касается порядка доступа к инфраструктуре.

"В текущем году ЕЭК планирует приступить к согласованию правил торговли и правил биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Разработчиками этих документов являются Казахстан и Россия соответственно. Отмечу также, что гармонизация законодательства направлена на установление равных условий хозяйствования для участников общих рынков энергетических ресурсов. Государства союза будут ежегодно информировать комиссию о результатах проведения этих мероприятий", - добавила Ия Малкина.-0-