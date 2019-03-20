ЕЭК: государства ЕАЭС за шесть лет снизили импорт из третьих стран продукции АПК на 30%

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства, которые в настоящее время являются членами Евразийского экономического союза, за последние шесть лет снизили импорт из третьих стран продукции агропромышленного комплекса на 30%. Об этом говорится в одобренном Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обзоре государственной политики в сфере АПК государств - членов союза, который подготовлен в соответствии с договором о ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Реализация положений договора о союзе и концепции согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС позволила выстроить системную работу по интеграционному взаимодействию союзных стран в АПК, - отметили в ЕЭК. - Всего за прошедший период принято более 100 решений органов союза в данной сфере. Принятые решения касаются вопросов сбалансированности общего рынка, развития производства чувствительных сельскохозяйственных товаров, формирования общих информационных ресурсов, повышения эффективности государственной поддержки, обеспечения справедливой конкуренции, развития в союзе инновационных производств и проведения совместных научно-исследовательских работ, реализации экспортного потенциала. Это позволяет обеспечить сбалансированность общего рынка союза и учитывать возможности партнеров по союзу при проведении аграрной политики".

По данным ЕЭК, прирост сельхозпроизводства в Беларуси, России, Казахстане, Армении и Кыргызстане за последние шесть лет составил 19%. "Увеличились объемы взаимной торговли. Уровень самообеспеченности по основным видам продовольствия в целом по ЕАЭС достиг 93%. Внешняя торговля продукцией АПК вышла на качественно новый уровень: по сравнению с 2012 годом в 2018 году отрицательное сальдо в торговле с третьими странами сократилось пятикратно - с $25,5 млрд до $5,3 млрд. За этот период импорт снизился на 30%, а экспортные поставки выросли на 37,6%", - добавили в пресс-службе.-0-