ЕЭК готовит дорожную карту по устранению споров при перемещении товаров в ЕАЭС

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия готовит дорожную карту по устранению спорных ситуаций и обеспечению свободного перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам сегодняшнего заседания технического бюро для обеспечения работы Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечению свободы перемещения товаров в ЕАЭС.

"На мероприятии под руководством председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича обсуждалась дорожная карта. Ее основу составляют уже проработанные с государствами-членами и блоками ЕЭК вопросы", - проинформировали в пресс-службе.

Совет ЕЭК на заседании 10 июля распорядился создать комитет для устранения спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в ЕАЭС. Предполагается, что в дорожную карту войдут шаги, направленные на исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отношении товаров союза, перемещаемых между государствами-членами, в том числе на внутренних границах. Помимо этого, в план будут включены меры по повышению взаимного доверия к результатам контрольных мероприятий на внешней границе союза, обеспечению прозрачности, учета и контроля оборота товаров в ЕАЭС.-0-