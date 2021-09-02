ЕЭК готовит новые экономические меры для обеспечения стабильности в ЕАЭС в условиях пандемии

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия готовит новые экономические меры для обеспечения стабильности в странах Евразийского экономического союза в условиях пандемии. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже в первом квартале 2022 года комиссия планирует представить главам правительств предложения по актуализации принятых в рамках ЕАЭС мер для обеспечения экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19 и с учетом потребностей в дальнейшей поддержке экономик государств ЕАЭС, а также предложения по наращиванию промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, разработке и внедрению механизмов ее финансирования, усилению цифрового потенциала, углублению присутствия государств-членов в региональных и глобальных цепочках формирования стоимости", - сказала Ия Малкина.-0-

Работу над соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб планируют завершить до конца года

ЕЭК: признание паспортов о вакцинации от COVID-19 является национальной прерогативой стран ЕАЭС

Договор об общем рынке газа страны ЕАЭС могут подписать в 2022 году

Наибольший рост промпроизводства в ЕАЭС в январе-июле зафиксирован в Беларуси

ЕЭК сформирует рабочую группу по климатической повестке

В ЕЭК призвали граждан урегулировать до 30 сентября статус ввезенных до пандемии автомобилей

Евразийский индустриальный фонд стал резидентом ПВТ