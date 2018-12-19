ЕЭК готовит особые меры защиты потребительских прав детей, пенсионеров и инвалидов

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена предпринять особые меры защиты в Евразийском экономическом союзе потребительских прав детей, пенсионеров и инвалидов. Проект соответствующей рекомендации поддержан на заседании Консультативного комитета по защите прав потребителей, прошедшего под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Принятие документа ожидается в следующем году, - отметил Виктор Назаренко. - Он определит общие подходы к установлению особых мер защиты прав и интересов детей, пожилых граждан и инвалидов, которые из-за своей доверчивости, недостаточности знаний, ограниченных физических возможностей зачастую становятся жертвами недобросовестных продавцов и исполнителей услуг".

Для данных категорий граждан планируется обеспечить возможность получать информацию о товарах в доступном формате. "В стадии дискуссии находится вопрос об установлении особых (повышенных) мер ответственности для недобросовестных продавцов за введение таких потребителей в заблуждение относительно свойств товара", - проинформировали в пресс-службе.

Консультативный комитет наметил новые направления совместной деятельности по защите потребителей в ЕАЭС, обратив особое внимание на сферы интернет-торговли и туризма. "Такими направлениями в следующем году станут научно обоснованная проработка создания института независимой потребительской экспертизы товаров и услуг, создание регионального технического комитета по стандартизации в сфере защиты прав потребителей, разработка проектов программ по защите прав потребителей с учетом международного опыта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), внедрение новых информационных технологий", - пояснили в ЕЭК.

"Эффективность дальнейшей евразийской интеграции напрямую зависит от совершенствования механизмов защиты прав потребителей на получение безопасных и качественных товаров и услуг. Каждый житель союза должен чувствовать себя защищенным на евразийском пространстве, так как основывается на чувстве защищенности человека в условиях единого рынка, доверии людей к безопасности и качеству на пространстве союза", - сказал Виктор Назаренко. Он предложил поощрять добросовестные деловые практики, создавать единые, в то же время учитывающие национальные особенности, механизмы предупреждения нарушений и установления четкой ответственности предпринимателей перед потребителем.

Кроме того, на заседании рассмотрен подготовленный ЕЭК обзор правового регулирования в сфере противодействия незаконному обороту фальсифицированной продукции в странах ЕАЭС, который будет направлен в государства союза для подготовки на его основе предложений по определению совместных механизмов защиты внутреннего рынка ЕАЭС.-0-