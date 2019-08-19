ЕЭК готовит проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий государствами ЕАЭС

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при проведении государственных закупок будет подготовлен до 1 июля 2020 года. Эта работа поручена блоку по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Совета ЕЭК, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

Документ позволит обеспечить равные условия для бизнеса государств Евразийского экономического союза при реализации национального режима в сфере государственных закупок.

На время подготовки проекта соглашения Совет ЕЭК обратился к правительству РФ с просьбой внести изменения в национальное законодательство. "Это позволит не допустить ограничения в правах предпринимателей союзных государств, желающих участвовать в закупках, которые проводятся в России", - пояснили в ЕЭК.

Договор о ЕАЭС предусматривает наличие в законодательстве стран союза не менее двух способов обеспечения заявки на участие в госзакупках. Одним из них является банковская гарантия. Однако сейчас в России на законодательном уровне установлено ограничение на прием банковских гарантий, выдаваемых банками других государств "пятерки".

В соответствии с законодательством РФ банки, которым предоставлено право выдачи банковских гарантий для целей государственных закупок, должны быть включены в специальный перечень, сформированный Минфином России, и иметь соответствующий рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами.-0-