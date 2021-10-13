ЕЭК готовит решение о порядке взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия готовит решение о порядке взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллегия ЕЭК одобрила проект распоряжения Совета комиссии, который касается определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, - сказала Ия Малкина. - Документ предполагает, что государства определяют перечень услуг, порядок определения места осуществления деятельности покупателя услуг и порядок уплаты НДС при их оказании. Таким образом планируется устранить пробелы в правовом регулировании налогообложения, выявленных в ходе правоприменительной практики союза".

Коллегия ЕЭК также приняла план взаимного признания электронной цифровой подписи странами ЕАЭС при госзакупках. По словам официального представителя ЕЭК, его реализация позволит обеспечить беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в закупках.

Вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи является одним из самых обсуждаемых и чувствительных для бизнеса. Работа над документом велась три года, реализовать его планируется до 2024 года. "Следующим шагом станет разработка единых правил взаимного признания электронной цифровой подписи и проверки ее подлинности, а также требований к самим ЭЦП. Эти правила планируется принять в течение двух лет", - пояснила Ия Малкина.

"Отмечу, что по итогам первого полугодия текущего года с поставщиками из государств - членов ЕАЭС заключены контракты в рамках прямых закупок на $50 млн. При этом общий объем закупок товаров, происходящих из государств ЕАЭС, составил $230 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на $80 млн", - добавила представитель ЕЭК.-0-