ЕЭК: граждане государств ЕАЭС смогут получать пенсию во всех странах союза по электронной заявке

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждане государств ЕАЭС смогут получать пенсию во всех странах союза по электронной заявке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС. Это позволит уполномоченным органам стран союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС", - рассказали в пресс-службе.

Документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС. "Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсий трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое", - указали в ЕЭК.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения заявлений на назначение пенсии.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза вступило в силу 1 января 2021 года. Целью соглашения является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей. Для реализации соглашения Советом ЕЭК в декабре 2020 года утвержден порядок взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств - членов ЕАЭС и ЕЭК.-0-