ЕЭК хочет получить экстратерриториальные полномочия в сфере защиты конкуренции

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия нуждается в экстратерриториальных полномочиях в сфере защиты конкуренции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева.

Для противостояния новым глобальным вызовам в сфере защиты конкуренции наднациональному антимонопольному органу Евразийского экономического союза необходимы экстратерриториальные полномочия. Об этом на пленарной сессии VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы (Республика Казахстан) заявил Арман Шаккалиев, проинформировали в пресс-службе.

Министр ЕЭК отметил, что на сегодняшний день в праве Евразийского экономического союза нет полномочий в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран. "Мы хотим, чтобы национальные антимонопольные органы поддержали нашу инициативу в наделении ЕЭК такими полномочиями. Этот вывод содержит и обзор конкурентного регулирования на цифровых рынках, рекомендованный в мае этого года Коллегией ЕЭК к использованию странами ЕАЭС при выявлении и пресечении антиконкурентных действий", - сказал Арман Шаккалиев.-0-