ЕЭК и ЕАБР обсуждают развитие инфраструктуры для расчетов в нацвалютах

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития (ЕАБР) обсуждают развитие в Евразийском экономическом союзе инфраструктуры для расчетов в национальных валютах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам переговоров члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслана Бекетаева и председателя правления ЕАБР Николая Подгузова.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в финансовой сфере, в частности вопросы развития и интеграции финансовых рынков, их инфраструктуры, создание цифровых экосистем финансовых услуг, реализацию и масштабирование интеграционных инвестпроектов, а также разработку цифровых платформ.

"В целом активная реализация концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза открывает дополнительные возможности расширить географию привлечения финансовых средств и получить широкий доступ к инвестиционным ресурсам. Одной из перспективных тем сотрудничества в этом направлении может быть развитие инфраструктуры для расчетов в национальных валютах с участием Евразийского банка развития", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. По его словам, банк намерен активно продвигать свою платформу, чтобы сделать ее базовым инструментом при расчетах в наиболее ликвидных валютных парах для ЕАЭС.

Руслан Бекетаев подчеркнул: важным приоритетом интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС в соответствии со стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденными решением Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года, является формирование общего финансового рынка. "Его построение создаст условия для широкого доступа к финансовым продуктам и ресурсам для бизнеса и населения, позволит облегчить взаимный допуск участников на рынки друг друга, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг", - отметил министр ЕЭК.-0-