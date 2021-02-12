ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов подписали меморандум

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) сегодня заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ направлен на расширение формата сотрудничества ЕЭК и ЕАГ. У его участников появится возможность задействовать потенциал и накопленный опыт двух организаций. В рамках меморандума планируется проводить консультации при разработке международных актов Евразийского экономического союза, специалисты ЕЭК смогут принимать участие в типологических и иных исследованиях ЕАГ и т.д.", - пояснили в пресс-службе.

Меморандум подписали член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков и председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин. "Мы сотрудничаем с ЕАГ с 2016 года. Однако текущие тенденции в мировой экономике, вызовы и угрозы, возникающие в связи с развитием новых технологий, потребность в обеспечении защиты финансовых систем государств - членов союза, а также развитие интеграционных процессов делают недостаточным применяемые до настоящего времени форматы взаимодействия между нашими организациями", - отметил Тимур Жаксылыков.

ЕАГ - региональная группа, цель деятельности которой - оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. ЕАГ проводит оценки национальных систем государств-членов в этой сфере, исследует типологии отмывания денег и финансирования терроризма и реализует программы технического содействия государствам-членам.

В ЕАГ входят девять государств, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию. Армения участвует в деятельности ЕАГ в качестве наблюдателя.-0-