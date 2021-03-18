ЕЭК и Еврокомиссия начали диалог в сфере антимонопольного регулирования

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первая встреча представителей блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии и директората по конкуренции Европейской комиссии состоялась в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны обсудили вопросы конкурентной политики и антимонопольного регулирования в европейском и евразийском регионах, а также обменялись информацией о последней правоприменительной практике, включая вопросы проведения расследований в цифровой сфере", - рассказали в пресс-службе.

По итогам встречи ее участники договорились о проведении очередных консультаций в мае-июне нынешнего года. Намечено обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества конкурентного блока ЕЭК с директоратом по конкуренции Европейской комиссии.

"Переговоры с ЕК о такой встрече и в целом о налаживании сотрудничества в сфере конкуренции начались еще в прошлом году. В результате директорат по конкуренции Еврокомиссии подтвердил заинтересованность в диалоге с ЕЭК. Видеоформат был выбран в связи с необходимостью соблюдать карантинные меры", - добавили в пресс-службе.-0-