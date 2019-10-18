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Экономика
18 октября 2019, 16:23

ЕЭК и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и правительство Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и министр торговли Индонезии Энгартиасто Лукита, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Индонезия - одна из ключевых экономик АСЕАН и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И важно, что с правительством этой страны ЕЭК устанавливает прямой диалог. Новый формат взаимодействия будет способствовать выстраиванию эффективной инфраструктуры развития торгово-экономического сотрудничества с этой страной, в том числе за счет использования самых современных технологий и возможностей цифровой экономики", - заявил Сергей Глазьев. - Меморандум отражает общее желание всех государств - членов Евразийского экономического союза развивать сотрудничество с Индонезией, и мы ожидаем, что все страны активно подключатся к этому в рамках совместной рабочей группы".

Со своей стороны министр торговли Индонезии подчеркнул, что формализация сотрудничества с ЕЭК - это исторический шаг для экономических отношений со всем регионом ЕАЭС, который придаст импульс наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Он поддержал идею проведения в перспективе бизнес-форума "ЕАЭС - Индонезия" и подключения к интенсификации многопланового сотрудничества с Евразийским экономическим союзом индонезийских деловых кругов.

В фокусе внимания созданной на основе меморандума рабочей группы будут вопросы наднациональной компетенции ЕЭК, такие как упрощение процедур торговли, таможенное и техническое регулирование, развитие финансовых рынков. На этой площадке также предполагается обстоятельный обмен опытом и лучшими практиками в промышленном и аграрном секторах.

Стороны договорились, что первое заседание совместной рабочей группы ЕЭК и правительства Индонезии пройдет в I квартале 2020 года в Москве.

В формате меморандумов ЕЭК взаимодействует с правительствами более десятка стран: Чили, Перу, Монголии, Сингапура, Камбоджи, Марокко, Иордании, Фарерских островов, Кубы, Таиланда, Бангладеша, Молдовы, а также правительством Греции - в формате декларации.

ЕЭК последовательно развивает диалог с региональными интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество, а также рядом профильных международных структур.-0-

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