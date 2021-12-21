ЕЭК и МАРТ обсудили госзакупки и расследование нарушений правил конкуренции

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Взаимодействие при проведении расследований нарушений правил конкуренции в Евразийском экономическом союзе, регулирование в сфере госзакупок и другие вопросы обсудили в Минске член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев и глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны также коснулись вопросов регулирования цифровых рынков - гармонизации подходов к оценке конкуренции на таких рынках, - отметили в пресс-службе. - Белорусская сторона поддержала инициативу ЕЭК о необходимости единовременного признания лекарственных средств во всех странах союза, а также создания информационной платформы - своеобразного банка данных лекарств, введенных в оборот в государствах ЕАЭС".

"Сотрудничество с национальными регуляторами особенно ценно для Комиссии как для наднационального органа. Это помогает нам сверить часы, определить актуальные проблемы в сфере антимонопольного регулирования, правоприменительной практики и совершенствования законодательства", - прокомментировал итоги встречи Арман Шаккалиев.

Стороны договорились продолжить диалог в рамках совещания руководителей антимонопольных ведомств стран ЕАЭС и министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК в формате 5+1, которое состоится 23 декабря.-0-