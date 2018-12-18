ЕЭК и МЕРКОСУР заключили меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве

18 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и государства Южной Америки договорились интенсифицировать взаимодействие. Это предусмотрено меморандумом о торгово-экономическом сотрудничестве, который заключили ЕЭК и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Документ был подписан на полях саммита МЕРКОСУР в Монтевидео (Уругвай). Подписи под документом поставили член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина и руководители внешнеполитических ведомств Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая.

"За январь-сентябрь текущего года товарооборот государств - членов Евразийского экономического союза и МЕРКОСУР вырос на 8%, увеличившись с $5,7 млрд в январе-сентябре прошлого года до $6,2 млрд, - отметила Вероника Никишина. - Это, конечно, очень мало и объясняется консервативной структурой взаимной торговли, которая в основном состоит из сырьевой и продовольственной номенклатуры. Не сокращая уже имеющиеся торговые потоки, нужно искать пути развития кооперации в таких сферах, как машиностроение, производство оборудования, электроника, сельскохозяйственная техника. Кроме того, ЕАЭС и МЕРКОСУР есть чему поучиться друг у друга в вопросах развития внутренней интеграции - ведь формирование экономических взаимосвязей порождает во многом схожие проблемы и задачи, которые решаются по-разному. И обмен опытом здесь - ключ к преодолению внутренних барьеров".

Меморандум предполагает, что стороны будут вести широкоформатный диалог в областях торговли, таможенного администрирования, технического регулирования и стандартизации, цифровизации экономики, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Это позволит раскрыть потенциал, который сегодня во многом не используется.

"Стороны отметили наличие взаимного интереса к расширению торговых отношений и обсудили потенциал для диверсификации торговли, договорились способствовать регулярному взаимодействию бизнеса, - добавили в пресс-службе. - Со своей стороны министр иностранных дел Уругвая выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество между интеграционными объединениями. Он предложил в перспективе рассмотреть возможность выхода на соглашение о свободной торговле".

МЕРКОСУР - субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоциированные члены - Боливия и Чили.-0-