ЕЭК и Минэнерго РФ рассмотрели вопросы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Принципиальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза обсудили член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков и министр энергетики России Николай Шульгинов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Темирбек Асанбеков проинформировал о сроках разработки и принятия актов в этой сфере и принимаемых ЕЭК мерах по обеспечению выполнения в установленные сроки принятых главами государств ЕАЭС решений. "Участники встречи подчеркнули значимость проводимой работы и отметили высокую степень готовности проектов документов по общим нефтегазовым рынкам союза, - отметили в ЕЭК. - Стороны обсудили принципиальные разногласия по проектам международных договоров, включая установление тарифов на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза, действие двусторонних международных договоров, формирование субъектного состава на общем рынке газа, очередность предоставления доступа к услугам по транспортировке нефти, определение внутренних потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах и по ряду других вопросов".
"По итогам обсуждения отмечена важность выполнения договоренностей на высшем уровне, в том числе о безусловном отражении в проектах международных договоров по газу, нефти и нефтепродуктам положений ранее принятых базовых документов - Договора о ЕАЭС и соответствующих программ формирования общих рынков союза. Министерство энергетики России выразило готовность дополнительно проработать вопрос подписания договора по газу в форме протокола о внесении изменений в Договор о союзе", - заявили в пресс-службе.
На встрече достигнута договоренность по установлению критериев определения хозяйствующих субъектов, допущенных к торговле газом на общем рынке газа союза, в соответствующих правилах торговли. "По другим чувствительным вопросам проектов международных договоров и актов, регулирующих общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, стороны условились продолжать предметные консультации на совещаниях высокого уровня", - добавили в ЕЭК.-0-