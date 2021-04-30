ЕЭК и правительство Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана, а также план совместных мероприятий на 2021-2023 годы подписали сегодня в Казани председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"11 декабря 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Узбекистан получил статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, - напомнили в пресс-службе. - Для полноформатной реализации этого статуса было решено подготовить меморандум и детальный план совместной работы".

Меморандум предусматривает сотрудничество в сферах торговой политики, таможенного и технического регулирования, защиты прав потребителей, защиты социальных и трудовых прав трудящихся, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, финансовых рынков, транспорта, энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса, цифровой экономики и других.

Сотрудничество будет осуществляться путем обмена опытом и информацией, проведения консультаций и встреч, совместной подготовки и организации мероприятий, в том числе с участием представителей бизнес-сообществ. "Комплекс мероприятий, которые включены в план, поможет узбекистанской стороне на практике изучить регуляторику союза и в случае дальнейшей заинтересованности начать процесс постепенной гармонизации с правом ЕАЭС", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.-0-