ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов сегодня в Душанбе в рамках саммита глав государств - членов ШОС подписали меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Документ предусматривает экономическое взаимодействие с акцентом на такие сферы, как финансы, торговая политика и вопросы упрощения торговых процедур, транспорт, цифровизация и информационно-коммуникационные технологии, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, таможенная политика, энергетика, промышленное и агропромышленное сотрудничество и другие", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил Михаил Мясникович, развитие сотрудничества в формате ЕАЭС - ШОС отвечает стратегическим интересам всех государств Евразийского экономического союза. Это особенно важно с учетом роли, значимости и темпов развития экономик стран - участниц ШОС, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП ($38,5 трлн), свыше 16% мировой торговли ($5,5 трлн), 41% мирового населения (более 3 млрд человек). Кроме того, интерес к ШОС растет и в контексте реализации идеи Большого евразийского партнерства.

"ШОС является важной компонентой архитектуры межгосударственного взаимодействия и региональной интеграции в Евразии. При этом государства - члены ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента, а их взаимоотношения во многом определяют вектор дальнейшего развития региона", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в ЕАЭС, последовательно увеличивался с $93,8 млрд в 2016 году до $158,8 млрд в 2019 году. В 2020 году по объективным причинам он снизился на $8,3 млрд, но уже в январе-июне 2021 года составил $86,6 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с январем-июнем 2020 года.-0-