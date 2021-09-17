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17 сентября 2021, 11:53

ЕЭК и ШОС будут совместно прорабатывать пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Шанхайская организация сотрудничества совместно проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшейся сегодня в Душанбе встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым.

В пресс-службе отметили, что ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента. Казахстан, Кыргызстан и Россия одновременно являются членами и ЕАЭС, и ШОС. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при ШОС, а Армения - партнера по диалогу. С КНР у ЕАЭС подписано торгово-экономическое соглашение. "Это обеспечивает взаимосвязанность наших объединений", - заявил председатель Коллегии ЕЭК.

Михаил Мясникович и Владимир Норов отметили необходимость совместной практической работы в транспортно-логистической сфере, а также в области технического регулирования.

По словам Михаила Мясниковича, в рамках взаимодействия ЕАЭС и ШОС целесообразно уделить внимание перспективным многосторонним проектам. "У нас есть ряд конкретных инициатив в рамках сотрудничества с КНР, - сказал он. - Например, развитие цифровых транспортных коридоров, финансирование совместных проектов по линии банков развития, "Евразийский аэроэкспресс". Полагаю, нужно развивать эту практику, подключать другие страны-партнеры, в частности, Индию".

Сотрудничество в формате ЕАЭС - ШОС нашло отражение в одном из ключевых документов ЕАЭС - Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, добавили в пресс-службе.

Товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в ЕАЭС, последовательно увеличивался с $93,8 млрд в 2016 году до $158,8 млрд в 2019 году. В 2020 году по объективным причинам он снизился на $8,3 млрд, но уже в январе-июне 2021 года составил $86,6 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с январем-июнем 2020 года.-0-

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