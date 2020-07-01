ЕЭК и страны ЕАЭС выработают рекомендации по возобновлению международного сообщения

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перспективы возобновления международного транспортного сообщения в странах Евразийского экономического союза и противоэпидемические аспекты подготовки к заседанию Евразийского межправительственного совета в Минске рассмотрел Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Комиссия при участии государств-членов планирует разработать рекомендации по определению подходов к возобновлению международного транспортного сообщения между государствами-членами, - проинформировали в пресс-службе. - Возможность возобновления международного сообщения будет определяться, исходя из эпидемиологической ситуации в странах союза".

"В связи с возможным проведением в Минске 17 июля этого года заседания Евразийского межправительственного совета в очном формате санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси осуществляет подготовительную работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Будет предусмотрено взаимное признание документов о соблюдении профилактических мер, подготовленных службами безопасности стран союза", - отметили в ЕЭК.

На заседании обсужден также комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах союза. Документ планируется рассмотреть на заседании Совета ЕЭК 10 июля и заседании Евразийского межправсовета 17 июля.-0-