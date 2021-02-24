ЕЭК и Суд ЕАЭС намерены объединить усилия по устранению препятствий на внутреннем рынке союза

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Суд Евразийского экономического союза намерены объединить усилия по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшейся сегодня встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с председателем Суда ЕАЭС Эрной Айриян.

"Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества органов Евразийского экономического союза для повышения эффективности евразийской интеграции. Предложено объединить усилия комиссии и Суда ЕАЭС по устранению препятствий на внутреннем рынке союза", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны выразили заинтересованность в совместной работе над документами, предусмотренными стратегическими направлениями развития евразийской интеграции до 2025 года. Михаил Мясникович выразил уверенность, что участие представителей Суда ЕАЭС в совершенствовании нормативно-правовой базы союза позволит вывести работу в этом направлении на качественно новый уровень.

"Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия комиссии и Суда ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

Суд Евразийского экономического союза был создан в соответствии с Договором о ЕАЭС как постоянно действующий судебный орган союза. В настоящее время в составе суда 10 судей: по два от каждого государства-члена союза.-0-