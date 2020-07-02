ЕЭК инициирует изменение системы оценки соответствия ввозимых в ЕАЭС товаров

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется изменить систему оценки соответствия техрегламентам ввозимых товаров: заявителем сможет выступать только производитель продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания под председательством члена Коллегии (министра) ЕЭК по техническому регулированию Виктора Назаренко с представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС.

"В союзе проделана очень большая работа по созданию единой системы технического регулирования: принято 48 техрегламентов, которые охватывают практически 85% продукции, действуют единые правила и процедуры оценки соответствия, - отметил Виктор Назаренко. - Когда создавался Евразийский экономический союз, решения о переходе на единые документы (сертификаты и декларации) о соответствии требованиям техрегламентов базировались на доверии стран друг другу, и мы все рассчитывали, что это доверие действительно будет реализовано в полной мере". Однако созданный таким образом единый механизм контроля за безопасностью товаров на рынке ЕАЭС не в полной мере защищает рынок союза и потребителей от ввозимой из третьих стран небезопасной или без должного подтверждения безопасности продукции.

В настоящее время только на иностранную продукцию выдано более 300 тыс. серийных сертификатов, зарегистрировано свыше 2 млн серийных деклараций. Результаты мониторинга ситуации с выдачей документов об оценке соответствия на импортируемую продукцию показали, что реализация ранее принятых решений, в том числе на уровне Межправсовета ЕАЭС, не приводит к сокращению количества документов, необоснованно выданных органами по оценке соответствия. "На рынке существуют органы по оценке соответствия и испытательные лаборатории, которые проводят процедуры некорректно. И результатом их деятельности являются необоснованно выданные документы. Комиссию особенно беспокоят серийные сертификаты, которые выдаются на длительный срок - до 5 лет", - обратил внимание Виктор Назаренко.

Министр ЕЭК считает, что для установления необходимого уровня защищенности рынка союза от небезопасной продукции нужно выработать новую конструкцию системы оценки соответствия ввозимой продукции. "Наша задача сделать так, чтобы на рынке остались только компетентные и добросовестные органы по оценке соответствия и испытательные лаборатории", - подчеркнул он.

"Предполагается, что страны ЕАЭС при выпуске продукции в обращение на своих территориях будут исходить из того, что заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов союза является только изготовитель, в том числе иностранный, который производит продукцию, и только он может подтвердить ее соответствие установленным требованиям, - пояснили в ЕЭК. - Для иностранного изготовителя обязательное условие - наличие в союзе его официального представителя, то есть уполномоченного изготовителем лица, которое осуществляет действия от его имени и при выпуске этой продукции в обращение и несет ответственность за несоответствие продукции требованиям союзных техрегламентов. Это позволит выстроить прозрачную систему ввоза в ЕАЭС импортной продукции, пресечь деятельность недобросовестных уполномоченных изготовителями лиц, а также предотвратить необоснованную выдачу документов органами по оценке соответствия и испытательными лабораториями".-0-