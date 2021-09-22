ЕЭК инициирует разработку соглашения о единых подходах к контролю за товарами двойного и военного назначения

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия инициирует разработку соглашения о единых подходах к контролю за товарами двойного и военного назначения в ЕАЭС. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций, которое сегодня провел председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе кыргызской стороны и по поручению Совета ЕЭК комитет рассмотрел вопрос об отсутствии на внутреннем рынке союза единых подходов к контролю за перемещением товаров двойного и военного назначения, - сказала Ия Малкина. - В результате обмена мнениями поддержано предложение Михаила Мясниковича инициировать разработку соглашения об общих принципах и механизмах контроля внутри союза. Это обеспечит более широкий подход к вопросу и позволит сторонам иметь четкое понимание, в каком случае и как осуществляются проверки".-0-