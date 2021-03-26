ЕЭК инициирует создание кодекса добросовестных практик торговых сетей и производителей

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия инициировала разработку кодекса добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей (поставщиков) стран Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам онлайн-совещания руководителей антимонопольных ведомств стран ЕАЭС, которое прошло под руководством члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева и было посвящено вопросам совершенствования права союза, итогам прошедшего года и планам на ближайшее будущее.

"Одной из важных тем обсуждения стала необходимость разработки свода рекомендуемых правил взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Сегодня конкурентным блоком комиссии инициирован вопрос разработки и внедрения кодекса добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей (поставщиков) в государствах - членах ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.

Говоря об основных итогах работы за 2020 год, Арман Шаккалиев отметил, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, в прошлом году не снижена интенсивность работы антимонопольного блока ЕЭК по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. "По 10 заявлениям мы согласовали и дали предложения потенциальным нарушителям о совершении действий, направленных на устранение нарушений конкуренции на трансграничных рынках. Провели 13 расследований и рассмотрели 11 дел. Впервые участники трансграничного антиконкурентного соглашения заплатили штрафы в бюджет государств, где они зарегистрированы", - рассказал министр ЕЭК.

Особое внимание в 2020 году блок по конкуренции ЕЭК уделил совершенствованию права ЕАЭС в сфере конкуренции. К примеру, в связи с пандемией по инициативе Казахстана внесены поправки в методику по расчету штрафов и в порядок рассмотрения дел в части приостановления процессуальных сроков. Также проработаны поправки в Договор о ЕАЭС, касающиеся внедрения превентивных инструментов в целях предотвращения нарушений общих правил конкуренции.

Отмечена необходимость поддержания прямой связи с бизнесом для формирования у предпринимателей проконкурентного сознания. Эффективным инструментом для этого должен стать антимонопольный комплаенс - превентивная мера и профилактика нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках. "Мы предлагаем стандартизировать комплаенс, сделать его частью общей системы менеджмента качества и управления рисками", - подчеркнул Арман Шаккалиев.

В сфере государственных закупок в 2020 году утверждены правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок, в которых заложен ключевой принцип создания кооперационных цепочек: операции, произведенные в одном из государств ЕАЭС, будут учитываться при производстве готовой продукции в другом. "Такой подход позволит госзакупкам создать региональную промышленную коалицию союза и не допустить возникновения точек разрыва на рынке госзакупок, когда государства ограничивают доступ на него. В текущем году в центре внимания комиссии будут вопросы полноценной цифровизации, обеспечения информационной открытости и прозрачности госзакупок", - добавили в ЕЭК.-0-