ЕЭК: институт предупреждения конкуренции в ЕАЭС может быть внедрен в скором времени

26 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Институт предупреждения конкуренции в ЕАЭС может быть внедрен в скором времени. Об этом сообщила журналистам директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии Алия Джумабаева перед началом заседания общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о совершенствовании законодательства в области конкуренции на территории Евразийского экономического союза, Алия Джумабаева отметила, что этот процесс идет постоянно. "Мы понимаем, что по мере углубления интеграции возникает множество вопросов. Рынки развиваются, и ситуация не стоит на месте. Это естественный процесс, когда требуется совершенствование законодательства, - сказала представитель ЕЭК. - На подходе у нас институт предупреждений. Это превентивная мера, которая позволяет предотвратить и устранить признаки нарушения конкуренции, не доказывая, что они уже есть, то есть без сбора доказательств. Если мы видим явные признаки, выносим субъекту предупреждение о том, что подобные действия недопустимы, и предлагаем ему самостоятельно их устранить. Если этого не будет сделано, возбуждается расследование. Если во время этого расследования будет собрана вся доказательная база, то субъект будет привлечен к ответственности. А это штрафы (достаточно существенные), имиджевые риски".

По словам Алии Джумабаевой, сегодня довольно остро стоит вопрос по третьим странам, поскольку в настоящее время у ЕЭК нет инструментов привлечения к ответственности субъектов зарубежных организаций. "Кроме того, сейчас у нас рассматривается вопрос смягчения ответственности и освобождения от ответственности, - отметила директор департамента. - Евразийская экономическая комиссия заказала научно-исследовательскую работу. В августе мы хотим провести по ней публичные слушания. Я думаю, что бизнес это тоже заинтересует".

ЕЭК вступает с инициативой скорректировать процедуру подачи заявлений о возможных признаках недобросовестной конкуренции. Сегодня эта процедура предусматривает, что если подан неполный пакет документов, то они возвращаются заявителю. "Сейчас мы вносим изменения в право союза. Мы хотим дать возможность субъектам без возврата документов их донести. Это очень существенный момент", - отметила Алия Джумабаева. Прорабатывается и вопрос о возможности подачи заявления в электронном формате.-0-