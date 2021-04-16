ЕЭК ищет взвешенное решение по вопросу беспошлинного ввоза сахара в ЕАЭС

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия ищет взвешенное решение вопроса, связанного с возможностью беспошлинного ввоза сахара на территорию Евразийского экономического союза. Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, передает корреспондент БЕЛТА.

Артак Камалян напомнил, что вопрос квотрирования и отмены ввозной пошлины на сахар уже обсуждался Советом ЕЭК 5 апреля, решение не было принято. Теперь его вновь планируется вынести на Совет ЕЭК 22-23 апреля. "Какое будет решение принято, я пока не могу сказать, - отметил он. - Было предложение России отменить пошлину на 350 тыс. т белого сахара, Казахстан, Армения и Кыргызстан тоже запросили свои объемы беспошлинного ввоза и белого сахара, и сахара-сырца. Все вместе в общем объеме получается примерно 1 млн т. Это достаточно весомый объем: примерно 15% нашего потребления. Существует достаточно большая опасность, как говорят, это палка о двух концах. Поэтому Совет ЕЭК хочет принять взвешенное решение. С одной стороны, беспошлинный ввоз белого сахара может существенно повлиять на внутренние цены на сахар. И если внутренние цены упадут, то, естественно, пострадают наши сельхозтоваропроизводители".

Министр ЕЭК констатировал, что сахарная свекла - одна из самых капиталоемких культур, затраты на ее выращивание в разы больше, чем, к примеру, на злаковые. "Поэтому осторожно нужно принимать решение, взвешенное. С одной стороны, чтобы не дать внутренним ценам на белый сахар сильно расти, а с другой стороны, чтобы не повлиять сильно отрицательно на свеклосахарный комплекс АПК ЕАЭС", - подчеркнул он.-0-