ЕЭК из-за коронавируса продлила срок временного ввоза автомобилей до 30 сентября

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября текущего года для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Таким образом граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС, и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей, - пояснили в ЕЭК. - Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не могли вернуться домой".

Совет ЕЭК также исключил период с 1 марта по 30 сентября 2020 года из 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

"Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией", - добавили в ЕЭК.-0-