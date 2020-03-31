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31 марта 2020, 23:46

ЕЭК из-за коронавируса запретила вывозить за пределы ЕАЭС крупы, муку, лук и чеснок

Фото из архива
Фото из архива
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31 марта, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия ввела запрет на вывоз из Евразийского экономического союза отдельных видов продовольствия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"По итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении "второго пакета" мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, - проинформировали в пресс-службе. - Среди них - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня".

"Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - подчеркнули в комиссии.

В пресс-службе напомнили, что ЕЭК уже принят ряд мер, цель которых - оперативное реагирование на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. "Принимаемые решения помогают стабилизировать экономическую ситуацию в ЕАЭС, имеют важное значение для населения стран союза, - отметили в комиссии. - Так, 16 марта на заседании Совета ЕЭК принято решение №21 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции". Оно предусматривает освобождение от ввозной таможенной пошлины товаров, импортируемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз с освобождением от уплаты ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения их целевого назначения национальными уполномоченными органами в сфере здравоохранения. Речь идет о медицинских товарах, ввозимых в союз с 16 марта этого года. Освобождение от уплат ввозных таможенных пошлин действует до 30 сентября".

24 марта Коллегия ЕЭК ввела временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. В числе таких товаров - вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

"На внеочередном заседании Совета ЕЭК 25 марта принято распоряжение №11 "О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19" о совместных и скоординированных действиях стран ЕАЭС по широкому кругу вопросов при реализации таких мер, - продолжили в пресс-службе. - В частности, стороны договорились обмениваться информацией и проводить оперативные консультации по предпринимаемым действиям и принимаемым национальным нормативным правовым актам в целях реагирования на распространение коронавирусной инфекции, координировать на постоянной основе деятельность национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранение и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Правительствам союзных государств поручено проработать вопросы оказания взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных коммерческих поставок друг другу в случае возникновения дефицита товаров. По оперативным вопросам поставок товаров первой необходимости будут определены должностные лица, наделенные полномочиями по принятию соответствующих решений".

В ЕЭК продолжается работа по дополнению списков товаров, которые будут ввозиться в союз беспошлинно. "В них могут войти товары первой необходимости, пищевые продукты, критически важные для отдельных производств сырье и компоненты, - сказали в ЕЭК. - Такой дополнительный перечень намечено обсудить на заседании Совета ЕЭК 3 апреля. Кроме того, правительства государств ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия продолжают работать над новыми совместными мерами по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, содействию экономическому развитию в условиях пандемии".-0-

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