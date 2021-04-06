ЕЭК изменила положения, касающиеся таможенной стоимости товаров

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня внесла изменения в два документа, касающиеся таможенной стоимости товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, скорректировано положение об особенностях контроля таможенной стоимости. "Решением комиссии предусмотрено, что углубленный контроль таможенной стоимости не проводится при повторяющихся поставках одних и тех же товаров при условии, что достоверность таможенной стоимости первой партии товаров была подтверждена, - пояснили в ЕЭК. - При этом таможенное декларирование всех партий товаров должно было осуществляться в одном таможенном органе. Учитывая развитие информационного взаимодействия таможенных органов, исключено такое условие, как необходимость таможенного декларирования всех партий товаров в одном таможенном органе. Также учтены особенности применения этого механизма в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары".

Кроме того, Коллегия ЕЭК внесла изменения в порядок отложенного определения таможенной стоимости товаров. В пресс-службе напомнили, что возможность отложить определение точной величины таможенной стоимости предусмотрена Таможенным кодексом ЕАЭС. Это позволяет импортерам уплачивать таможенные платежи исходя из реальной стоимости товара, не переходя к оценочным методам определения таможенной стоимости. "Решением ЕЭК определены случаи и порядок применения такого механизма. В настоящее время предусмотрена возможность отложить определение точной величины таможенной стоимости в трех случаях. Порядок дополнен еще одним случаем, когда возможно отложить определение точной величины таможенной стоимости, - если цена товара зависит от его качественных характеристик, которые определяются по результатам исследований или анализа товара, проводимых после его ввоза", - отметили в ЕЭК.-0-