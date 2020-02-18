ЕЭК изменила порядок принятия совместных мер для экономической стабилизации в странах ЕАЭС

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок разработки и принятия рекомендаций и совместных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в странах ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Порядок применяется в случаях, когда страна превышает количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития", - напомнили в ЕЭК. К основным макроэкономическим показателям ЕАЭС относятся три значения, зафиксированные в договоре о союзе: годовой дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП; долг сектора госуправления должен составлять не более 50%; годовая инфляция не должна превышать минимальное по ЕАЭС значение более чем на 5%.

Если в течение нескольких лет в государстве союза допускается превышение значений показателей экономической устойчивости, возникает основание для применения совместных мер. Однако до сих пор у ЕЭК не было конкретного алгоритма действий.

"Для устранения правового пробела мы предлагаем прописать детальный порядок. Фиксируется норма, согласно которой мы информируем все государства о таком превышении и предлагаем разработать совместные меры", - сообщил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Он добавил, что инициатива о разработке совместных мер должна исходить от государства, которое имеет основания прибегнуть к помощи.-0-