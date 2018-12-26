ЕЭК изменила порядок согласования ветеринарных сертификатов в ЕАЭС

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в общий для стран Евразийского экономического союза порядок согласования ветеринарных сертификатов, отличных от единых форм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"В единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), вносятся фиксированные сроки и строго определенный порядок организации и проведения переговоров уполномоченных органов союза и компетентных органов третьих стран по таким сертификатам, - пояснили в ЕЭК. - Сейчас процесс согласования ветсертификатов, отличных от единых форм, утвержденных ЕЭК, недостаточно урегулирован законодательством союза. Это приводит к затягиванию в странах ЕАЭС согласовательных процедур и является, по сути, препятствием в работе участников внешнеэкономической деятельности".
В ЕЭК считают, что данное решение изменит ситуацию: оно будет способствовать снижению административного барьера для бизнеса при ввозе подконтрольных товаров из третьих стран. "При этом в союзе будет обеспечиваться необходимый уровень ветеринарной безопасности, соответствующий требованиям государств - членов ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4505 BYN
|2.446 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1507 BYN
|2.15 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.1132 BYN
|3.09 BYN
|3.12 BYN