ЕЭК изменила порядок согласования ветеринарных сертификатов в ЕАЭС

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в общий для стран Евразийского экономического союза порядок согласования ветеринарных сертификатов, отличных от единых форм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), вносятся фиксированные сроки и строго определенный порядок организации и проведения переговоров уполномоченных органов союза и компетентных органов третьих стран по таким сертификатам, - пояснили в ЕЭК. - Сейчас процесс согласования ветсертификатов, отличных от единых форм, утвержденных ЕЭК, недостаточно урегулирован законодательством союза. Это приводит к затягиванию в странах ЕАЭС согласовательных процедур и является, по сути, препятствием в работе участников внешнеэкономической деятельности".

В ЕЭК считают, что данное решение изменит ситуацию: оно будет способствовать снижению административного барьера для бизнеса при ввозе подконтрольных товаров из третьих стран. "При этом в союзе будет обеспечиваться необходимый уровень ветеринарной безопасности, соответствующий требованиям государств - членов ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.-0-