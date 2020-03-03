ЕЭК изменила порядок заполнения единой формы паспорта самоходных машин

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения в порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины дают возможность производителям самоходных аэродромных машин, лесных мульчеров, ратраков и внедорожных большегрузных транспортных средств, которые не подпадают под техрегламенты Евразийского экономического союза, оформлять до 31 декабря 2021 года паспорта самоходных машин без указания сведений о документах об их оценке соответствия", - пояснили в ЕЭК.

Коллегия внесла также изменения в порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов и изготовителей, осуществляющих оформление паспортов самоходных машин. "Изменения в порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов и изготовителей, осуществляющих оформление таких паспортов, позволят включать изготовителей такой техники в национальные части единого реестра и оформлять паспорта на свою продукцию", - добавили в пресс-службе.-0-