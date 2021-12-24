ЕЭК изменила правила определения страны происхождения в отношении товаров легпрома, троллейбусов, бумаги

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей государственных закупок. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важные изменения внесены в правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей госзакупок, - сказала Ия Малкина. - Теперь к отдельным видам товаров легкой промышленности, бумаге и троллейбусам для определения их страны происхождения будут применяться критерии происхождения в соответствии с правилами определения страны происхождения в Содружестве Независимых Государств, подписанных 20 ноября 2009 года".

"Документом, который необходимо будет представить производителю для включения в евразийский реестр, в соответствии с нововведением, будет сертификат происхождения товара СТ-1", - уточнила она.

Также внесены изменения, связанные с применением правил определения страны происхождения отдельных товаров. Практика показала необходимость внести уточнения в наименования некоторых товарных позиций. В частности, наименование "станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие" не охватывало все виды станков, к которым установлены условия производства.

"Помимо этого, изменения связаны с введением в действие с 1 января 2022 года новой редакции единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в соответствии с которой изменяется классификация кодов грузовых автомобилей", - добавила Ия Малкина.-0-