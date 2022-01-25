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Экономика
25 января 2022, 17:35

ЕЭК изменила правила регулирования экспорта лесоматериалов: из ЕАЭС разрешен вывоз дров

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение об исключении некоторых видов топливной древесины из решения о едином регулировании экспорта лесоматериалов из Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Изменения носят точечный характер и позволят сохранить возможность вывоза дров из низкокачественной топливной древесины, обеспечив деятельность малых и средних предприятий отрасли", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщалось, ранее было принято решение ввести единую меру нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта из ЕАЭС ряда позиций лесоматериалов. Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из всех стран союза и установлена на бессрочной основе.

"Ограничения на вывоз леса с учетом принятых изменений вступят в силу с 29 января", - добавили в ЕЭК.-0-

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