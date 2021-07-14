ЕЭК изменила стандарты к техрегламенту на работающие на газообразном топливе аппараты

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и учитывают в том числе новые версии межгосударственных стандартов, введенных в действие в государствах ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - Большая часть актуализированных стандартов разработана на основе региональных стандартов (EN). Таким образом, стандарты гармонизированы с международными нормами. Они устанавливают единые принципы к оценке соответствия аппаратов, работающих на газообразном топливе".

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 125 стандартов, из них: 65 межгосударственных стандартов, 14 государственных стандартов Беларуси, один национальный стандарт Казахстана и 45 национальных стандартов России. В перечень стандартов на методы входят 122 стандарта, из них: 63 межгосударственных стандарта, 15 государственных стандартов Беларуси и 44 национальных стандарта России.

"В целях адаптации к применению актуализированных перечней стандартов, а также аккредитации органов по оценке соответствия решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования. Кроме того, в отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов Российской Федерации предусмотрен переходный период применения", - добавили в ЕЭК.-0-