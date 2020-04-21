ЕЭК изменила структуру основных таможенных документов

21 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила обновленные версии структур главных таможенных документов Евразийского экономического союза: декларации на товары, транзитной декларации, а также их неотъемлемых частей - корректировки декларации на товары и декларации таможенной стоимости. Изменены также используемые для их заполнения классификаторы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принятые решения позволят синхронизировать действие национальных информационных систем государств ЕАЭС с союзными правовыми актами, - пояснили в ЕЭК. - Речь идет о вопросах, связанных с временным периодическим декларированием товаров, использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и других документов в качестве декларации на товары, декларированием товаров, ввозимых из Сербии, Сингапура, Ирана, и т.д.".

"Обновленные версии - результат постоянной, комплексной работы Евразийской экономической комиссии по предоставлению заинтересованным лицам актуальных и оптимизированных структур, которые помогают реализовать новые правила заполнения таможенных документов, - отметили в пресс-службе. - При этом используются обновленные версии частей модели данных союза, а также кодированная информация, необходимая для автоматизированной обработки таможенных сведений".-0-