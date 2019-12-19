ЕЭК изменила таможенную декларацию для бесперебойного экспорта нефтепродуктов

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок заполнения декларации на товары, которые позволят обеспечить бесперебойный экспорт нефтепродуктов из стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В частности, в порядок включен отдельный раздел, посвященный особенностям заполнения декларации на товары при отсутствии у декларанта точных сведений о товарах на момент подачи декларации при временном периодическом таможенном декларировании, - пояснили в ЕЭК. - В условиях приоритета электронного декларирования, зафиксированного в Таможенном кодексе ЕАЭС, предусмотрен плавный переход к полноценному электронному декларированию товаров с применением временного периодического декларирования. Предоставлена возможность указания во временной декларации на товары отдельных обобщенных (ориентировочных) сведений с последующим заявлением точных сведений в общеустановленном порядке в полной декларации".

"Временное периодическое таможенное декларирование наиболее востребовано при экспорте нефти и нефтепродуктов. Решение подготовлено с учетом обращения крупнейших российских нефтяных компаний, с целью обеспечения бесперебойного экспорта нефти и нефтепродуктов", - добавили в пресс-службе.-0-