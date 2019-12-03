ЕЭК изменила ветсертификаты на ввоз животных в части коровьего бешенства

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в форму единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в Евразийский экономический союз подконтрольные товары из третьих стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Теперь нет необходимости подтверждать, что ввозимые животные генетически не связаны со скотом из неблагополучных по губкообразной энцефалопатии стран (коровье бешенство. - Прим. БЕЛТА), - пояснили в ЕЭК. - Актуализация формы ветеринарного сертификата будет способствовать упрощению торговли товарами, подлежащими ветеринарному контролю (надзору), и гармонизации нормативных правовых актов ЕАЭС с международными рекомендациями".

Изготовленные ранее ветеринарные сертификаты допускается использовать до 1 декабря 2020 года.

Коллегия ЕЭК изменила перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям техрегламента союза "О безопасности средств индивидуальной защиты", дополнив его подразделами "Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ" и "Средства индивидуальной защиты ног от воды и растворов нетоксичных веществ". "Среди таких средств, например, специальные резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов рукавицы, перчатки и сапоги, - отметили в ЕЭК. - Из перечня исключены защитные шлемы для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов, на которые распространяется другой техрегламент - "О безопасности колесных транспортных средств". Для средств индивидуальной защиты органов слуха в таможенные органы нужно будет предоставлять сертификат соответствия, а не декларацию о соответствии".

Коллегия ЕЭК внесла также изменения в программу разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту союза "О безопасности игрушек". "Изменениями предусмотрена разработка семи межгосударственных стандартов на основе международных стандартов ИСО, МЭК и EN, в том числе нового межгосударственного стандарта "Руководящие указания по определению возраста", где планируется указать рекомендуемые критерии определения минимального возраста ребенка, для которого предназначена игрушка", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Коллегия ЕЭК актуализировала перечни стандартов к техрегламенту союза "О безопасности маломерных судов". "В перечни включены межгосударственные стандарты, подготовленные в соответствии с программой по разработке межгосударственных стандартов вместо прежних международных стандартов ISO", - добавили в ЕЭК.-0-