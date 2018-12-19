ЕЭК изменит фитосанитарные требования к ввозимой в ЕАЭС продукции

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила изменения в требования к ввозимой в Евразийский экономический союз подкарантинной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, Коллегия ЕЭК одобрила проект решения Совета комиссии о внесении изменений в единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС.

"Решением Совета ЕЭК будут уточнены требования к ввозимым и перемещаемым в странах союза семенному и посадочному материалу растений, овощам и картофелю, зерну, семенам злаковых, бобовых и масличных культур и продуктам их переработки, плодам и ягодам, цветам и срезам цветов, лесоматериалам, - пояснили в пресс-службе. - Утверждаются также требования к предприятиям, которые перерабатывают соевые бобы, зараженные пурпурным церкоспорозом. Будут изменены нормы, касающиеся производства ряда видов подкарантинной продукции в зонах, свободных от карантинных вредных организмов".

В ЕЭК отметили, что данные изменения облегчат исполнение предпринимателями фитосанитарных требований при ввозе и перемещении в союзе товаров растительного происхождения. "Совет ЕЭК может принять изменения уже в первой половине следующего года", - добавили в пресс-службе.-0-